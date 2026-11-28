Обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов, оперативно расчищать улицы и не допустить образования гололедицы - задачи коммунальных служб столицы на зимний период.

Подготовка стартовала заблаговременно: спецтехника уже переоборудована для работы в морозных условиях. Ежедневно на уборку улично-дорожной сети Минска будут выходить около 700 единиц спецтехники и 350 уборщиков территорий. При сильных снегопадах группировку сил существенно увеличат. В полном объеме заготовлены и противогололедные материалы.

Павел Субач, главный инженер управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":

"Склады противогололедных материалов у нас заполнены на 100 %. Даже с учетом того, что уже началась активная обработка проезжих частей и тротуаров противогололедными смесями, склады у нас пополняются ежедневно на то количество, которое было израсходовано".

Дорожные службы обеспечивают постоянный мониторинг улично-дорожной сети и готовность к оперативному реагированию на любые капризы погоды.