Около 700 га леса повреждено в Беларуси после грозового фронта

В белорусских лесах снова убирают последствия стихии. Повреждено около 700 гектаров белорусского "зеленого золота". И почти половина - в Воложинском районе. Всего грозовой фронт затронул 4 области.

В белорусских лесах снова убирают последствия стихии

Лето с неустойчивой погодой и стихия не щадят природу. Грозовой фронт буквально выкосил лесные массивы в четырех областях страны. Один из самых сложных участков - в Воложинском районе. Ветер здесь был такой силы, что деревья ломались как спички. Проехать технике невозможно, сначала приходится буквально прорубать дорогу. Задача номер один для лесорубов - расчистка лесов вблизи дорог и населенных пунктов.

Древесину необходимо оперативно убрать и пустить в переработку, пока она не потеряла товарный вид. Воложинскому лесхозу помогают силы и техника соседних районов.

Николай Рудович, главный лесничий Воложинского лесхоза: "В Воложинском лесхозе пострадало Вишневское лесничество. Здесь уже обследовано и произведено отводов более 300 гектар. Каждый день задействованы бригады по обследованию и отводам лесосек. Трудится от 5 до 6 бригад. По 2 человека они обследуют лесной фонд. При наличии ветровала, бурелома сразу производят отвод лесосек".

Четкая задача - поставить на учет каждый кусочек поврежденного леса, вплоть до полугектара. Сроки на разработку сплошных санитарных рубок - до осени, выборочных - до конца года. Ресурс, уверены специалисты, будет спасен. Деловая древесина пойдет на биржу и внутренний рынок (на деревообрабатывающие предприятия и цеха лесхозов).

Параллельно с уборкой буреломов специалисты думают, как восстановить леса. Там, где сегодня работает тяжелая техника, осенью и весной высадят новые сосны и ели.