Около 80 тыс. молодых белорусов нашли первую работу

В Беларуси работают около 900 тыс. представителей молодежи. Впервые трудоустроились в этом году 80 тыс. молодых белорусов.

Многие совмещают работу с учебой, пробуют себя в разных профессиях и получают первый практический опыт.

Первый опыт работы сегодня получают десятки тысяч молодых белорусов. За 7 месяцев 2026 года на свое первое место работы устроились почти 80 тыс. человек.

Фактически каждый четвертый из числа занятых в экономике - это представитель молодежи. В топе сфер с наибольшей долей молодых белорусов - услуги по временному проживанию и питанию, информация и связь, госуправление, творчество, спорт, развлечения и отдых. Свои силы молодежь пробует не только в организациях и на предприятиях. Около тысячи учащихся стали участниками проекта "Время добрых дел", помогали в социальных пансионатах и территориальных центрах социального обслуживания населения.

Сергей Кацко, начальник управления организации работы государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Это молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет. Следует отметить, что направления их работы различные, как у молодых людей, которые нашли свое первое место работы после окончания учебного заведения, так и ребят, которые еще учатся, для них это является подработкой в свободное от учебы время. В рамках временной занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время службой занятости оказано содействие за 7 месяцев порядка 48 тыс. молодых людей".

В поиске первого места работы молодым людям помогает служба занятости. За 2026 год в ярмарках вакансий приняли участие более 63 тыс. человек. Из них каждый третий нашел работу. Кроме того, поддерживаются и наниматели. Возмещаются расходы на минимальную заработную плату и взносы за молодых сотрудников на срок до 6 месяцев.

Первая работа может быть временной, летней или стать началом большого карьерного пути. В любом случае она дает молодому человеку понимание своего будущего и уверенность в собственных силах.