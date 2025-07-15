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В Беларуси с 15 июля стартуют школьные базары
В Беларуси начинается масштабная торговля товарами для школы. В предстоящем учебном году за парты сядут 1,5 млн учеников, около 90 тыс. из них - впервые.
Школьные ярмарки будут организованы по всей стране. На них можно будет приобрести все, что должно быть у школьника: от тетрадей и портфеля до галстука и пиджака. К новому учебному году белорусские предприятия произведут около миллиона единиц школьной продукции.
С учетом нераспроданных остатков прошлых лет общий объем товаров на рынке будет примерно на 20 % больше, чем в прошлом году. Основные производители одежды, обуви и галантерейных товаров для школьников - ведущие отечественные предприятия.
Министерство образования законодательно закрепило требования к деловому стилю одежды учащихся. Каждая школа вправе выбрать свой комплект одежды.