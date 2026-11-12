Около сотни нанимателей примут участие в ярмарке вакансий в Минске

12 ноября в столице пройдет масштабная городская ярмарка вакансий. Около сотни нанимателей Минска представят свободные рабочие места в сфере промышленности, здравоохранения, транспорта, торговли и общепита. Соискатели смогут прямо на площадке узнать требования к кандидатам, уровень оплаты труда и пройти первое собеседование.

Татьяна Кудевич, зампредседателя комитета - начальник управления комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома:

"В рамках ярмарки вакансий будет организована площадка из 8 секций для различных целевых групп. Это будет инклюзивная занятость для инвалидов, где можно будет получить консультацию и информацию о вакансиях. Будет площадка "Начнем бизнес вместе" для тех людей, которые планируют организовать собственное дело. Будет площадка "Вакансии, которые меняют жизнь". Это вакансии, которые мы будем предлагать для трудоустройства в другие регионы с переселением, с предоставлением жилья".

Студенческой молодежи подберут подработку в свободное от учебы время, а школьникам психологи помогут определиться с будущей профессией. Отдельный блок посвятят обучению востребованным специальностям с гарантией первого рабочего места.

Ярмарка уже стартовала и продлится до 13:00 по адресу Чкалова, 7.