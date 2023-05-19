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Около 100 японских авто выставят на стадионе "Динамо": от JDM до представителей автозвука

Около 100 японских авто выставят на стадионе "Динамо": от JDM до представителей автозвука

Около 100 японских авто выставят на стадионе "Динамо", Информация размещена в

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Новости Минска.

Организаторы обещают широкую линейку транспорта: от JDM (отличаются выразительными обвесами, небольшим клиренсом и топовым оснащением) до представителей автозвука. Посетителей ожидают зоны активностей, фуд-корт, а также ламповая атмосфера и тематическая музыка.

Выставка откроется 3 июня в 14:00. Детям до 14 лет вход бесплатный.

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