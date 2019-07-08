Около 10 новых клумб появилось в Минске

Высадили их во время финального этапа городского конкурса "Минский мастер - 2019". Озеленители профильных организаций разрабатывали тему, готовили эскизы и подбирали ассортимент. А цветочные композиции высадили в детском парке имени Горького.



Финал конкурса состоял из трех частей - проверка теоретических и практических знаний, а также творческое шоу композиций. Конкурс "Минский мастер" ежегодный и проводится он в пятнадцатый раз.