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Около 120 станций обезжелезивания воды введены в Беларуси с начала года
Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Основная задача - через пять лет построить более 1 300 таких станций. Новые объекты позволят дополнительно обеспечить качественной питьевой водой более 900 тысяч человек. Не менее важно решить и вопрос очистки сточных вод. К 2025 году Минск должен быть полностью обеспечен питьевой водой из подземных источников. Разработана соответствующая программа.Также сейчас готовится ряд нормативных правовых актов, где будут отражены решения, одобренные Президентом по итогам совещания в Полоцке по развитию ЖКХ. В частности, планируется упростить регистрацию земельных участков для обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирных жилых домов, а также снизить стоимость этих процедур.
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