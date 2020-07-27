Около 120 станций обезжелезивания воды введены в Беларуси с начала года

Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Основная задача - через пять лет построить более 1 300 таких станций. Новые объекты позволят дополнительно обеспечить качественной питьевой водой более 900 тысяч человек. Не менее важно решить и вопрос очистки сточных вод. К 2025 году Минск должен быть полностью обеспечен питьевой водой из подземных источников. Разработана соответствующая программа.Также сейчас готовится ряд нормативных правовых актов, где будут отражены решения, одобренные Президентом по итогам совещания в Полоцке по развитию ЖКХ. В частности, планируется упростить регистрацию земельных участков для обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирных жилых домов, а также снизить стоимость этих процедур.



