Около 140 единиц техники и почти 2 тыс. человек задействовано в Минске на уборке снега во дворах

Последствия очередного снегопада продолжают ликвидировать в Минске. Для уборки на дворовых территориях столицы задействовано около 140 единиц техники и почти 2 тысячи работников. В первую очередь уделяется внимание выходам из подъездов, тротуарам вдоль домов, площадкам наружных лестниц и пандусов, а для предотвращения гололедицы коммунальщики обрабатывают тротуары противогололедными материалами.

Во многом своевременная и качественная уборка дворов от снега зависит от автолюбителей. Специалисты просят не занимать проезды и не препятствовать работе снегоуборочной техники.