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Около 150 миллионов российских рублей направлено на оснащение технических лабораторий Белорусско-Российского университета

Около 150 миллионов российских рублей направлено на оснащение технических лабораторий Белорусско-Российского университета в Могилеве. Свои наработки в рамках инновационного образовательного проекта Союзного государства студенты вуза продемонстрировали министрам образования двух стран. В настоящее время в Белорусско-Российском университете обучаются более 5 тысяч студентов.

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