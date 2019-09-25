Около 150 миллионов российских рублей направлено на оснащение технических лабораторий Белорусско-Российского университета в Могилеве. Свои наработки в рамках инновационного образовательного проекта Союзного государства студенты вуза продемонстрировали министрам образования двух стран. В настоящее время в Белорусско-Российском университете обучаются более 5 тысяч студентов.