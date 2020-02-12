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Около 150 школьников занимаются в STEАM-медиацентре в Солигорске
Школьное образование в ІТ-формате. В средней школе № 5 города Солигорска изучают программирование, робототехнику и мультимедийную журналистику. Занятия проходят на базе STEАM-медиацентра. Его особенность в том, что кроме привычных направлений там появилась и мультимедийная журналистика. Современная лаборатория оснащена экшен-камерами, микрофонами, а также ноутбуками и роботоконструкторами. Всего в разных кружках и объединениях по интересам занимается более 150 школьников. Каждая буква в аббревиатуре STEАM означает название одной из областей: наука, технологии, инженерия, искусство и математика.
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