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Около 19 000 выпускников вузов распределились на свои первые рабочие места

Айтишники, аграрии, инженеры в этом сезоне на пике востребованности. Также высокий спрос на экономистов, юристов и медиков. Молодым специалистам традиционно предоставляются льготы. Они все обеспечены работой по специальности и без испытательного срока - это предусмотрено законом. Имеют возможность получить материальную помощь при заключении контракта и компенсацию затрат на съемное жилье.

Распределением в этом году также воспользовалось около тысячи студентов-платников

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