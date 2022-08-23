Около 200 историй и почти 1000 страниц - НАН выпустила две книги с рассказами о боевых действиях

Акция "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!" продолжается. Национальная академия наук выпустила уже две книги с рассказами о боевых действиях. Подключены не только известные ученые Беларуси, но и журналисты. До сих пор воспоминания участников событий Великой Отечественной войны присылают из разных уголков страны. Акция бессрочная. В институте работают над тем, чтобы эта информация была доступна для всех, книги хотят разместить на интернет-портале. Национальная академия наук уже собирает новые материалы. В начале следующего года планируют выпустить третью книгу.