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Около 20 млрд долларов Беларусь направила на преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Порядка 20 млрд долларов направила Беларусь на преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Уже реализуется шестая госпрограмма, рассчитанная до 2025 года.
Большое внимание уделяется модернизации социальной инфраструктуры. Ряд проектов направлен на развитие сельского хозяйства.К примеру, на землях, которые раньше считали загрязненными, сейчас занимаются деревообработкой, разведением лошадей и пчеловодством.Мед уже пришелся по вкусу потребителям. При этом вся продукция проходитстрогий радиационный контроль.
Фото:pexels.com
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