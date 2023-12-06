Около 20 разработок представят ученые БГУ на Международной выставке во Вьетнаме

В экспозицию БГУ войдут пищевые добавки, фармацевтические препараты, технологическое оборудование и другие разработки.



"В числе разработок - многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter - 2, -поделились подробностями в университете. - Устройство предназначено для регистрации, измерения и генерации электрических сигналов в широких амплитудных, временных и частотных диапазонах. Преимуществом комплекса является его многофункциональность, компактность, возможность легкой трансформации под нужды потребителя, а также невысокая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами".



Посетители смогут ознакомиться с радиопоглощающими материалами серии КУП. Они нацелены на решение практических задач, связанных с защитой летательных аппаратов от воздействия электромагнитного излучения в широком диапазоне частот. Их планируют применять для покрытия внутренней ниши метеорадара в самолетах в качестве поглотителя при разработке компактных безэховых камер и других целей.



На стенде университета также разместят макеты ультразвуковых счетчиков газа для измерения и коммерческого учета расхода природного газа в жилых, общественных и промышленных зданиях. Данные счетчики превосходят механические в долговечности и точности измерений.



Кроме того, ученые БГУ представят инновационную серию биопрепаратов "Ципропиг", "Биферон - МРС" и "Циркол". Они предназначены для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных.



"В числе других экспонатов - термостойкие теплоизолирующие композиционные материалы на основе фосфатных и силикатных связующих, светопоглощающие композиционные материалы, технологии нанесения градиентного антикоррозионного термостойкого покрытия, ингибиторы коррозии металлов, пищевые комплексы для нормализации нервной системы и другие разработки", -уточнили в университете.



В пресс-службе обратили внимание на то, что экспонаты университета войдут в Национальную экспозицию Республики Беларусь.

