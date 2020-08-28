Около 21,5 млн кв. м жилья планируется построить в Беларуси в 2021-2025 годах

В Беларуси до 2025 года планируют построить более 20 миллионов квадратных метров жилья. Это один из приоритетов социальной политики новой пятилетки. Особый акцент на поэтапном увеличении доли арендного и жилья с использованием электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. На особом контроле вопрос строительства квартир для многодетных. За первые полгода 2020введено в эксплуатацию почти 5 тысяч квартир для этой категории граждан. Направление на улучшение жилищных условий получили свыше 9 тысяч таких семей.