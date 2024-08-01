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Около 2 300 врачей-интернов пополнят здравоохранение Беларуси с 1 августа
В Беларуси молодые специалисты продолжают прибывать на свои первые рабочие места. С сегодняшнего дня практическое звено здравоохранения пополнилось новыми кадрами. Это врачи-интерны, молодые специалисты, прошедшие интернатуру, и средний медперсонал. В общей сложности в систему здравоохранения в нынешнем году пришло около 6,5 тыс. человек, в том числе и 37 специалистов, включенных в банк данных одаренной молодежи. Эти выпускники распределены в лучшие учреждения здравоохранения страны - такие как республиканские научно-практические центры и областные больницы.
Молодые специалисты, безусловно, не будут обделены нашим вниманием и получат все необходимые льготы. Мы предусмотрели надбавки к заработной плате врачам-интернам - 20 % к окладу, молодым специалистам - 30 % к окладу и лицам, которые включены в банк данных одаренной молодежи - 50 % к окладу. Помимо этого во все коллективные договоры включены такие бонусы, как обязательное предоставление жилья. Если нет возможности предоставить жилье, то пока молодые специалисты будут арендовать его, им будет выплачиваться компенсация. Конечно же, они получат все выплаты, которые положены постановлением правительства, это и так называемые подъемные. Предусмотрено возмещение затрат на покупку утвари, мебели, будут помогать с ремонтами. Закрепление молодых специалистов на рабочих местах - это приоритетная задача Министерства здравоохранения и региональных органов управления.
После распределения выпускники также приступят к работе на кафедрах медуниверситетов в качестве стажеров-преподавателей.
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