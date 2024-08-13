Около 250 образцов продукции военного и двойного назначения представила Беларусь на форуме "Армия-2024"

Мы привезли сюда весь военно-технический потенциал, который есть у нашего ВПК. Это хорошая возможность, здесь, на форуме, обсудить и сверить часы по всем направлениям нашего сотрудничества. Мы проводим и провели уже целый ряд переговоров с нашими партнерами не только из РФ, но и из других стран. Есть неплохие договоренности. Мы очень тесно работаем в РФ. Мы уже сегодня начали работу по планированию программы по военно-техническому сотрудничеству до 2030 года.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси