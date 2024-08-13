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Около 250 образцов продукции военного и двойного назначения представила Беларусь на форуме "Армия-2024"

Предприятия белорусского военно-промышленного комплекса привезут с международного военно-технического форума "Армия-2024", который проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот", много новых контрактов. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси, посещая выставку.

Участвуют делегации из 83 стран мира: Беларусь, Иран, Индия и Китай представлены отдельными экспозициями.

Военно-промышленный потенциал нашей страны представляют более 20 отечественных предприятий. Так продукция компании "Волат" - в составе ракетного комплекса "Эскандер", «Бастион», противовоздушного комплекса"ТОР" и РСЗО "Смерч". Везде использовано шасси МЗКТ. Широко представлены возможности нашей отечественной оптики. Ее устанавливают на специальные приборы видимости с гусеничными платформами, а робот-разведчик в прямом смысле становится вторыми глазами человека.


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Мы привезли сюда весь военно-технический потенциал, который есть у нашего ВПК. Это хорошая возможность, здесь, на форуме, обсудить и сверить часы по всем направлениям нашего сотрудничества. Мы проводим и провели уже целый ряд переговоров с нашими партнерами не только из РФ, но и из других стран. Есть неплохие договоренности. Мы очень тесно работаем в РФ. Мы уже сегодня начали работу по планированию программы по военно-техническому сотрудничеству до 2030 года.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси

На стенде 558-го авиационного ремонтного завода можно увидеть проект двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей". Он рассчитан на 19 пассажирских мест. Это совместная белорусско-российская разработка. Первые испытания планируется провести в 2025-2026 годах.

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