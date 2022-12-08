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Около 26 тысяч молодых деревьев в Минске укутали спанбондом, чтобы защитить от противогололедных реагентов

В Минске около 26 тысяч молодых деревьев укрыли от противогололедных реагентов. К слову, растения подвержены вредному воздействию веществ, которыми в зимний период щедро посыпают проезжую часть.

При этом Зеленстрой особо уделяет внимание деревьям вдоль проезжих частей и вблизи минской кольцевой.

Чтобы обезопасить насаждения, стволы деревьев укутали спанбондом, а на землю уложили материал, который не дает почве впитать реагент. На некоторых участках - около Александровского сквера и бульвара вдоль улицы Ленина - установили и защитные щиты.

Фото:"Минск-Новости"

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