Около 300 тысяч белорусов забронировали туры и ждут стабилизации ситуации

Турбизнес готов организовать поездки после стабилизации ситуации. Услугами раннего бронирования воспользовались уже около 300 тысяч белорусов. Средний чек предоплаты - 600 долларов. Представители отрасли просят переносить, а не отменять туры - большое количество отказов может негативно повлиять на рынок, который и так сегодня испытывает большие трудности. Чтобы стабилизировать ситуацию, Минспорта подготовило пакет мер, который уже направлен в правительство.



Важно отметить: турорганизации готовы исполнить договорные и финансовые обязательства перед потребителями в полном объеме, но для этого потребуется некоторое время.



