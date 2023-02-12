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Около 350 школьников участвуют в конкурсе БГУ по финансовой и цифровой грамотности
Конкурс по финансовой и цифровой грамотности стартовал в БГУ. В пресс-службе вуза сообщили, что состязание направлено на стимулирование интереса школьников к изучению финансово-экономических вопросов, полезных в любой сфере жизни человека, передает БелТА.
Всего поучаствуют около 350 учащихся в составе ста команд школ, гимназий и лицеев из всех регионов страны.
Состязание предполагает два этапа. Первый заочный тур будет проходить по 28 февраля. Учащимся предложено пройти индивидуальное тестирование на образовательном портале БГУ по таким темам, как цифровизация, финансы и экономика. Далее ребят ожидает командное написание творческого эссе на экономическую тематику.
По результатам заочного тура определят лучшие команды для финала. Они выступят 7 апреля в очном формате. Здесь школьникам предстоит разгадать экономический кроссворд и сразиться в финансовом квизе. Жюри назовет победителя и призеров олимпиады.
Организатором мероприятия выступает экономический факультет БГУ.
Фото: БелТА
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