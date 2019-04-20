Около 3 миллионов белорусов приняли участие в республиканском субботнике

Сегодня белорусы сообща трудились в самых разных уголках страны. Всех объединило общее дело. Порядок на земле. Почти 700 тысяч человек присоединились к республиканскому субботнику в Минске. Столица в лидерах и по заработанным средствам - более 2 миллионов 800 тысяч рублей.

Сколько всего удалось собрать по стране? И на что пойдут эти деньги? Репортаж Анастасии Бенедисюк. Снесенные ветром и поврежденные жуком-короедом. Территория в четыре гектара. Логойский лесхоз. Оставь так по участку в каждом районе, и через десятки лет лес можно было бы свести под корень. Опасность пресекаем на корню! Уже восьмой год кряду на субботник работники Комитета госконтроля уезжают подальше от офисов, совмещая восстановление национального природного богатства и личное, набираются сил на предстоящий год. Природа и свежий воздух предполагают!



Для кого-то это первое дерево. А для председателя Комитета госконтроля цифра давно перевалила за тысячу. Оттачивать мастерство Леонид Анфимов начал в 7-м классе. Сегодня он вспоминает рядом с домом аромат хвойного леса. Возможно, именно в нем секретный код к поиску своей малой родины. Зов души. Вообще, провести субботник в лесу или. высаживая новые деревья рядом с домом, решили многие. Вот офицеры Минобороны и Генштаба вооруженных сил в Крупском районе. Плюс 12 тысяч саженцев. А это уже Следственный комитет - обустраивали внутреннюю территорию. Заложили аллею из деревьев и кустов во дворе центрального аппарата в Минске. Навели порядок и на рабочих местах. Со своих кабинетов начали и стражи правопорядка, особое внимание уделив обустройству памятников и мест захоронения героев, отдавших свои жизни при исполнении служебного и воинского долга.





Инспекторы охраны животного и растительного мира помогали в благоустройстве Республиканского центра олимпийской подготовки по воднолыжному спорту. Уборка мусора в прибрежной полосе водохранилища Птичь, обрезка деревьев и кустов, покраска беседок - этот субботник стал очередным этапом подготовки к чемпионату Европы по воднолыжному спорту с электротягой среди взрослых и юношей. А это уже другой спортивный объект - Раубичи. Здесь с самого утра трудился Президентский спортивный клуб во главе с председателем Дмитрием Лукашенко. Тот случай, когда умеренные физические нагрузки могут заменить разминку или зарядку - субботник сегодня стартовал с самого утра. Эта рабочая суббота в радость! С возможностью делиться опытом. Многие белорусы наводить порядок на улицу сегодня выходили семьями.



Более 300 тысяч человек в Гродненской области трудились на строительных объектах, наводили порядок в детских оздоровительных лагерях, благоустраивали памятники архитектуры и воинские захоронения. У девятой гимназии Гродно высадили аллею, посвященную малой родине. Именно ей и подготовке к празднованию 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков - весь субботник. Для кого-то малая родина - место, где родился, вырос - как Полоцк для Натальи Кочановой, или как агрогородок Бычиха для Владимира Ващенко, министра по чрезвычайным ситуациям.



Другие сегодня уделяли внимание тоже родному. И не менее близкому. Макаенка, 9. Белтелерадиокомпания. Журналисты АТН. Когда не только словом, но и делом! К тому же, субботник - прекрасная возможность в неформальной обстановке, "без галстуков", с коллегами обсудить планы и новые проекты. А для нас, журналистов, заглянуть туда, куда полвека не направлялся объектив телекамеры. Благоустройством мемориала профсоюзы занимаются около 10 лет. И одним субботником дело не заканчивается. Уже в ближайшее время здесь продолжат наводить лоск.







Всего же около трех миллионов человек приняли участие в республиканском субботнике. По оперативной информации, самым активным стал Минск - 700 тысяч человек делали сегодня столицу чище и краше.

