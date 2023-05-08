Около 400 образцов военной техники и сотни тысяч архивных документов в Музее Победы на Поклонной горе

Музей Победы на Поклонной горе в Москве - место, которое бережно хранит историю подвига советского народа. 9 Мая там будет запущен проект "Лица Победы" - о том, какой вклад внесли жители Беларуси в уничтожение коричневой чумы. Музей тесно сотрудничает с нашей страной, и с каждым годом совместных проектов становится все больше. По залам Музея Победы на Поклонной горе прошлась Дарья Белоусова-Петровская (подробности в видео).