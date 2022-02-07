Около 40 объектов коммунальной собственности вовлекут в хозоборот в Минске

Новая жизнь пустующих и невостребованных зданий. Около 4 десятков объектов коммунальной собственности вовлекут в хозоборот в этом году в Минске. 17 из них - на аукционах. Так, одним из лотов станет двухэтажное здание бывшего детского сада на проспекте Рокоссовского, 151. Новому владельцу предложат помещение в две тысячи квадратов и большой участок. Есть в списке и не менее привлекательные предложения, например, одноэтажное здание в самом центре Минска - по адресу Ленина, 15а.



Есть лоты и в Минском районе. Среди них пять бывших зданий сельхозназначения в деревнях Новинка, Куты и Бровки. Скоро на торги выставят и комплекс зданий детских дач "Журавлик" в деревне Крыжовка. К слову, только за прошлый год на аукционах недвижимости в Минске продано более 10 неиспользуемых строений.