В Беларуси ежегодно образуется порядка 170 тыс. тонн пластиковых отходов в составе отходов производства и около 280 тыс. тонн - в составе твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Тарасов, сообщает БЕЛТА.

"Губительное воздействие человека на окружающую среду с каждым днем достигает поистине невероятных масштабов, что с легкостью может привести к всемирной катастрофе, если начать задумываться о решительных мерах против таких последствий. Международный день Земли признан напомнить человечеству, как важно заботиться о нашей планете. Тема 22 апреля 2024 года - "Планета или пластик". Этот девиз призывает нас к решительным действиям, чтобы сократить потребление пластика и остановить самое масштабное загрязнение нашей планеты", - сказал Максим Тарасов.

По его словам, проблема пластикового загрязнения окружающей среды на сегодняшний день является самой обсуждаемой экологической проблемой в мире. "Объем образования пластиковых отходов в мире составляет около 430 млн т в год. В Беларуси ежегодно образуется порядка 170 тыс. т пластиковых отходов в составе отходов производства и около 280 тыс. т - в составе ТКО. На одного жителя нашей страны образуется порядка 28 кг отходов пластика в год в составе ТКО", - отметил начальник управления регулирования обращения с отходами Минприроды.

Опасность пластика заключается в том, что у него довольно длительный период разложения - от 100 до 1000 лет. Попадая в окружающую среду, пластик может разлагаться на микропластик, который впоследствии легко встраивается в пищевые цепочки и может представлять потенциальную угрозу для человека. В процессе горения пластика в атмосферу выбрасывается огромное количество канцерогенов, всевозможных диоксинов, которые загрязняют воздух и разрушают озоновый слой. Сырьем для производства пластика являются важнейшие невозобновляемые природные ресурсы, и чем больше производится пластиковых изделий, тем в больших объемах они истощаются.