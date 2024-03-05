Около 4,7 млн обращений поступило в службу 115 в 2023 году

В 2023 году в службу 115 поступило около 4,7 млн обращений. Об этомрассказал начальник отдела по работе с обращениями граждан, СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Юрий Долгошей, пишет БЕЛТА.



Ежегодно в службу 115 поступает более 4 млн звонков граждан. "Так, в прошлом году поступило порядка 4,7 млн, из которых более 2 млн - это консультации. Круг проблем, по которым поступает наибольшее количество обращений, во многом зависит от региона, а также от сезонности. Например, в Минске в прошлом году тема номер один - это уборка подъездов многоквартирных жилых домов. В ноябре-декабре в связи с обильным выпадением осадков актуальным вопросом была уборка дворовых территорий от снега и наледи, расчистка проезжей части. С наступлением отопительного периода отмечается рост звонков граждан в части работы и налаживания системы отопления. В летний период актуальны вопросы водоснабжения - слабый напор, отсутствие холодной воды, а также вопросы покоса травы и уборки дворовых территорий от мусора", - пояснил Юрий Долгошей.



В топ-10 актуальных вопросов, волнующих население, также вошли вопросы по отсутствию света в квартире и на лестничной клетке, отсутствие уличного освещения, наличие ям, выступов на проезжей части и тротуаре.



По словам Юрия Долгошея, снижения количества претензий удалось достигнуть в том числе благодаря надлежащей работе службы 115.