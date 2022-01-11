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Около 4 тыс. предложений по внесению дополнений в проект Конституции уже поступило от белорусов
Всенародный диалог по внесению изменений в проект Конституции страны уже собрал около 4000 предложений. Белорусы активно включились в этот этап политической кампании, что красноречиво говорит о неравнодушии, небезразличии людей к своему будущему. Все инициативы будут проанализированы экспертами, те, что направлены на развитие, добавят в проект и вынесут на референдум. Таким образом, нынешний документ, говорят эксперты, станет самым народным в истории страны.
Юлия Рубцова побывала на некоторых диалоговых площадках и расскажет, о чем разворачивается дискуссия.Разговоромо завтра вот этих молодых и креативных ребят врасплох не застать. Будущие терапевты, хирурги и стоматологи в исторический для всей страны период обсуждения документа, по которому будем жить, заняли позицию активную. Это и понятно - все же плоды пожинать поколению Z. Первое, что отмечают в новациях: пожелания молодежи, которые высказывались на этапе создания проекта, нашли отражение в поддержке молодых умов и создании нужных условий.
Особое место в проекте патриотизму, сохранению исторической памяти и культурного наследия.
И эти правки буквально продиктованы временем. Еще 10 лет назад белорусы и не думали, что бороться будем с подменой ценностей. Кстати, те, кто пытается запутать нынешнее поколение, тоже проект почитали, некую критику дажевысказали в своих обращениях. Хватило только на это, но не на дельные предложения. А вот те, кто действительно заинтересован в том, чтобы жить лучше и не где-то ближе к Западу, а в своей стране,много говорят о важности сохранить традиции.
Николай Щекин, завотделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:
К сожалению, наша оппозиция пускает такие фейки, что, допустим, декретного отпуска не будет 3 года. И нам приходится говорить, что все гарантии, которые Беларусь взяла на заре своего становления, все остаются, более того, они добавляются. Это первая Конституция в мире, где прописана атомная энергетика, гарантии инвалидам (во всех странах только в законах). Это первая и единственная Конституция в мире, где прописана ответственность родителей за воспитание детей. Такого в мире нет.
Референдум по Конституции Беларуси пройдет в феврале
На пороге референдума, когда активность населения высока,такой всенародный разговор развернулся повсеместно, его продолжат - есть запрос белорусов. Все же разобраться в юридическом документе - Конституции -людям не всегда просто. Поэтому информационную работу нужно усилить - таков посыл активу Гомельской области от замглавы Администрации Президента Игоря Луцкого.В южном регионе кампанию подхватили, там уже провели около полусотни встреч с коллективами.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Стабильность в стране и устойчивость политической системы - сегодня самое главное. Без этого сложно говорить о дальнейшем развитии, поэтому сохраняем сильную президентскую власть, поэтому укрепляем институт народовластия. В Основном законе есть ответ и тем, кто сомневается в нашей доброжелательности - прописали и о мирном атоме, и об исключении военной агрессии с территории Беларуси. Нападать не будем, это не наши методы, а вот защищаться просто обязаны. И такой пункт тоже появился в документе.
Проектпод пристальным вниманием экспертов, социологов, политологов и всех граждан страны уже почти две недели. Как показывают цифры,продуктивных.
Белорусы уже внесли около 4000 предложений. Эксперты говорят, что много дельных вопросов поднимается, но всем им есть место в Основном законе страны. Все же Конституция - это каркас, который задает общее направление развития государства. Но это не значит, что идеи белорусов будут потеряны. После принятия Конституции поправки нужно будет внести еще как минимум в сотню документов. Вот там как раз найдут отражение детали.
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