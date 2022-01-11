Около 4 тыс. предложений по внесению дополнений в проект Конституции уже поступило от белорусов

Особое место в проекте патриотизму, сохранению исторической памяти и культурного наследия.

К сожалению, наша оппозиция пускает такие фейки, что, допустим, декретного отпуска не будет 3 года. И нам приходится говорить, что все гарантии, которые Беларусь взяла на заре своего становления, все остаются, более того, они добавляются. Это первая Конституция в мире, где прописана атомная энергетика, гарантии инвалидам (во всех странах только в законах). Это первая и единственная Конституция в мире, где прописана ответственность родителей за воспитание детей. Такого в мире нет.

И эти правки буквально продиктованы временем. Еще 10 лет назад белорусы и не думали, что бороться будем с подменой ценностей. Кстати, те, кто пытается запутать нынешнее поколение, тоже проект почитали, некую критику дажевысказали в своих обращениях. Хватило только на это, но не на дельные предложения. А вот те, кто действительно заинтересован в том, чтобы жить лучше и не где-то ближе к Западу, а в своей стране,много говорят о важности сохранить традиции.