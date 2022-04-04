3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Около 4 тысяч пожаров в природных экосистемах произошло в Беларуси с начала года
Около 4 тысяч пожаров в природных экосистемах произошло в Беларуси с начала года. Это в 10 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го. Такое количество возгораний сухой растительности связано с меньшей влажностью почвы, повлияла также ранняя и теплая весна. Жители частного сектора во время уборки своих территорий активно начали сжигать листву, поросль и мусор.
Палы сухой травы
Невнимательность и беспечное обращение с огнем приводят к возгораниям жилых домов, хозпостроек и даже становятся причиной гибели людей. Чтобы не допустить катастрофы, спасатели проводят рейды; за ситуацией работники МЧС наблюдают также с помощью дронов и даже спутников.
Природные пожары
С помощью средств космического мониторинга был обнаружен пожар сухой растительности болотистой местности на территории Республиканского ландшафтного заказника "Званец" Кобринского района Брестской области. Работники отдела мониторинга и прогнозирования ЧС с помощью системы дистанционного зондирования земли осуществляли наблюдение за развитием этого пожара. Дополнительно у национального космического оператора запрашивали спутниковые снимки высокого разрешения.
Своевременное обнаружение очага возгорания помогло оперативно его локализовать и предотвратить распространения огня на ближайшие населенные пункты.