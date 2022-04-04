Около 4 тысяч пожаров в природных экосистемах произошло в Беларуси с начала года. Это в 10 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го. Такое количество возгораний сухой растительности связано с меньшей влажностью почвы, повлияла также ранняя и теплая весна. Жители частного сектора во время уборки своих территорий активно начали сжигать листву, поросль и мусор.