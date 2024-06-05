Около 500 компаний из 11 стран представляют передовые достижения в АПК и новинки техники на "Белагро-2024"

В "Великом камне" продолжается Белорусская агропромышленная неделя. Около 500 компаний из 11 стран, передовые достижения в АПК, новинки техники и широкая линейка продуктов питания.

"Белагро" - это не только показать, но и обсудить тенденции в сельском хозяйстве, услышать мнение зарубежных коллег. Перспективы "умного" земледелия обсудили на агрохимическом форуме.

Все подробности у Вероники Бута.

Это четвертый по счету специализированный агрохимический форум. На одной площадке ученые, производители и потребители минеральных удобрений. Их конечная цель - хороший урожай. По сути, здесь сегодня обсуждают продовольственную безопасность Беларуси и перспективы нашего сельского хозяйства.

Без технологий и минеральных удобрений белорусские земли не могут дать нам те объемы урожая, на которые рассчитываем. При этом от агрохимических предприятий ждут сегодня минеральных удобрений новых форм. Скажем, NPK. Тенденция к увеличению спроса на комплексные удобрения прослеживается давно не только на внутреннем рынке. И логика здесь очевидна.

Искусство не только вырастить, но и продать. Сегодня, согласитесь, сложно без грамотного продвижения, в том числе в интернете. На протяжении двух месяцев блогеры и журналисты показывали, как вкусно продвигать белорусскую еду. В итоге не только хорошая реклама, но и новые виды продукции скоро на прилавках магазинов. Дегустацию провели сегодня на площадке "Белагро".

13 лидеров мнений, 14 предприятий: кондитерка, мясо, консервы, масло. За каждым предприятием закрепили известного белорусского блогера. Их глазами - процесс создания продукта от и до. Это концептуально новая форма взаимодействия покупателя и производителя.