Около 500 ребят приняли участие в праздничном представлении "Олимпийская елка"

Традиционно в преддверии Нового года прошла "Олимпийская елка". Около 500 ребят получили заветные пригласительные на праздничное представление в Falcon Club Arena и сами стали его участниками (в этом и заключалась изюминка праздника).

Это дети и внуки чемпионов и призеров Олимпийских игр, ветеранов спорта и других организаций со всей страны. Сами же именитые атлеты рассказывали в этот вечер, как проходили подобные праздники в их времена.