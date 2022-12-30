ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Около 500 ребят приняли участие в праздничном представлении "Олимпийская елка"

Традиционно в преддверии Нового года прошла "Олимпийская елка". Около 500 ребят получили заветные пригласительные на праздничное представление в Falcon Club Arena и сами стали его участниками (в этом и заключалась изюминка праздника).

Это дети и внуки чемпионов и призеров Олимпийских игр, ветеранов спорта и других организаций со всей страны. Сами же именитые атлеты рассказывали в этот вечер, как проходили подобные праздники в их времена.

НОК Беларуси традиционно участвует в благотворительной акции "Наши дети". Так, на праздник были приглашены ребята из шести городов страны, в которых в уходящем году состоялся культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу". А еще к Новому году НОК выпустил свой очередной номер журнала TEAM BY, третий по счету.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все