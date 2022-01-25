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Около 50 работ в технике барельеф представлено на выставке в Минском областном центре народного творчества

Живые картины в Пушкинской библиотеке! Около 50 работ в технике барельеф представлено на выставке в Минском областном центре народного творчества. Изготовление объемного панно - кропотливая ручная работа, которая включает в себя и живопись, и элементы скульптуры. Поэтому над созданием своих произведений авторы работают в четыре руки. Обе художницы - инженеры-архитекторы по профессии, отсюда увлечение дизайном интерьеров и создание барельефных работ.

Их творческий дуэт существует около 10 лет, авторы - участники многочисленных выставок как художественных, так и строительно-интерьерных. Их произведения находятся в частных коллекциях по всему миру.

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