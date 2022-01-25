Живые картины в Пушкинской библиотеке! Около 50 работ в технике барельеф представлено на выставке в Минском областном центре народного творчества. Изготовление объемного панно - кропотливая ручная работа, которая включает в себя и живопись, и элементы скульптуры. Поэтому над созданием своих произведений авторы работают в четыре руки. Обе художницы - инженеры-архитекторы по профессии, отсюда увлечение дизайном интерьеров и создание барельефных работ.