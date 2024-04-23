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Около 55 тыс. абитуриентов зарегистрировались для участия в ЦТ

Около 55 тыс. абитуриентов зарегистрировались для участия в ЦТ

В Министерстве образования Беларуси подвели итоги регистрации на централизованное тестирование (ЦТ). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наМинистерствообразования.

В этом году для участия в ЦТ зарегистрировались 54,9 тыс. абитуриентов. В Министерстве образования напомнили, что регистрация проходила с 9 по 22 апреля на базе 40 учреждений высшего и среднего специального образования.

Наиболее востребованными для прохождения тестирования в этом году стали такие предметы, как английский язык (14,4 тыс. человек), физика (13,4 тыс. человек), математика (9,5 тыс. человек) и русский язык (9,4 тыс. человек).

В Министерстве образования обратили внимание, что перерегистрация абитуриентов, которые по уважительной причине не смогут пройти ЦТ в основные дни, для участия в тестировании в резервные дни будет проводиться с 10 по 14 июня.

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