Белорусские социологи продолжают публиковать данные масштабного исследования общественного мнения по самым острым политическим и общественным вопросам.



В опросе приняли участие 10 217 респондентов из всех регионов страны.



Так, около 60 % белорусов доверяют госслужащим и местным органам власти. Эксперты связывают это с эффективными мерами во время пандемии коронавируса, а также с сохраняющейся поддержкой социального пакета для населения. При этом рейтинг оппозиции в стране не превышает 9 %. Доверие политическим партиям оказывают более 30 % наших соотечественников. В нынешнее время геополитической турбулентности тема защиты рубежей остается одной из самых актуальных и находится на постоянном контроле главы государства.



Практически ежедневно к нашим границам стягивают новые воинские подразделения из бронетехники и вооруженной пехоты. Мы видим эти движения и оперативно на них реагируем.



Более 44 % граждан считают, что за прошедший год улучшилась обороноспособность страны.



Республиканское телевидение и интернет-СМИ стали основными источниками получения информации у белорусов. Эксперты и социологи также отмечают существенный рост популярности и качественные изменения государственных медиа.



Просмотры телевизионных программ и их узнаваемость среди зрителей существенно выросли за счет трансляции контента в интернете через популярные видеохостинги. Возможно, и вы сейчас смотрите эфир не по телевизору, а на экране своего смартфона или компьютера.