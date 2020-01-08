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Около 70 % проблем в благоустройстве удается решить в пользу заявителей
Участвовать в решении вопросов на местном уровне - задача, в том числе, новоизбранных депутатов. Плохие дороги, благоустройство жилых дворов и школ - с какими еще проблемами обращаются избиратели - узнали наши корреспонденты.
Света нет: брестчане жалуются на отсутствие фонарей
Жильцы этой брестской многоэтажки выходят на улицу практически на ощупь: из освещения - только тусклая лампочка и свет окон соседнего дома. Жилье сдали в эксплуатацию без фонарей, и уже три десятка лет вечером двор погружается во тьму. Проблему пытались решить локально: повесили на козырьки подъездов светильники. Но ЖЭС их отключил, мол, оборудование устарело, а лампочки к нему уже не выпускают. Екатерина Губарева не раз писала местным властям, но проблема остается не решенной. Выстроить эффективный диалог между службами и жильцами помогает депутат.
Екатерина Губарева, жительница г. Бреста:
"Мы просили Леонида Григорьевича, чтобы он взял это дело под свой контроль. Ведь мы не одни такие: город большой, людей много, и проблем таких много".
По словам Леонида Брича, тема благоустройства - актуальная. И, как показала его депутатская практика, около 70 % проблем удается решить в пользу заявителей.
Леонид Брич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Обратившись в определенные органы и те службы, которые занимаются этим вопросом, можно этот вопрос решить. Тем более, что есть опыт, как он решался раньше - было освещение. Почему нельзя решить проблему и таким же методом организовать освещение? И этот вопрос будет снят, я думаю".
Депутатом Палаты представителей Леонид Брич стал во второй раз и уже заслужил доверие горожан. Избиратели его хорошо знают. Многие не стесняются звонить со своими вопросами прямо на мобильный, и даже поздравляют с Новым годом.
Без очередей в коридорах и бумажной волокиты: решить наболевшую проблему с депутатом, как говорится, можно по-простому. Нередко на местах к народным избранникам обращаются с надеждой как на последнюю инстанцию. Устав от длинных переписок с чиновниками.
Как работают депутаты на местах
Жители деревни Репля Волковысского района со своим депутатом встречаются в сельском клубе. Главная, одна на всех проблема - сельские дороги. В окрестностях много гравийных покрытий, и не всегда они находятся в надлежащем состоянии. Вопрос депутат Павел Поконечный взял на карандаш и обещал помочь в решении.
Павел Поконечный, депутат Палаты представителей национального собрания Беларуси:
"Я считаю, что самая важная задача, чтобы депутат не отрывался от народа. Чтоб он вместе с народом видел их проблемы. И, конечно, эти проблемы реализовывал как на районном, областном, так и на республиканском уровне".
Директор местной школы Тамара Жук пришла поговорить о проблемах учебного заведения. Надеется, что новая дорожка и дополнительное освещение пришкольной территории появится уже в этом году.
Пенсионерка Леокадия Бычек встречей со своим депутатом осталась довольна. Говорит все инициативы сельчан были поддержаны. А, значит, в своем выборе местные жители не ошиблись.
На поддержку депутата надеются и в сельисполкоме. В этом году агрогородок примет районные дожинки, и перед местными властями стоят серьезные задачи по подготовке к празднику.
Анатолий Стасюкевич, председатель Верейковского сельисполкома:
"Те проблемы, которые не в компетенции нашей, которых мы на местах не можем решить, мы надеемся, что получим помощь от нашего депутата. И те проблемы будут озвучены на высшем уровне и будут реализованы в ближайшее время".
Насколько эффективной окажется работа депутатов, покажет время. Избранники народа уже приступили к выполнению своих обещаний. По словам депутатов, это даже не работа, а скорее, образ жизни: без выходных и вопросов не по адресу.
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