Около 70 проектов представили молодые ученые в Академии наук

Молодые ученые Академии наук и наших вузов действительно высоко мотивированы. Они стремятся к науке, они получают хороший базис научных знаний в вузах, приходят к нам и реализуют в виде научных программ, конечно, под руководством более старших коллег. И я должен сказать, что даже наши зарубежные коллеги, которые приезжают и посещают нас, удивляются и восхищаются высокой мотивацией, хорошим знанием английского языка, умением вести научный диалог. Все это присуще нашим молодым ученым.

Александр Кильчевский, зампредседателя президиума НАН Беларуси