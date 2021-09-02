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Около 70 проектов представили молодые ученые в Академии наук
Мобильные приложения для школьников, медицинские разработки и полезные продукты: около 70 проектов представили молодые ученые в Академии наук. Многие из них продемонстрированы впервые. Например, молодые биологи представили коллекцию насекомых, которая включает экземпляры как аборигенной, так и мировой фауны бабочек. А тренажер для подготовки операторов беспилотных авиакомплексов позволит обучать с использованием разработанных компьютерных 3D-моделей конкретных беспилотных летательных аппаратов. Сегодня эта разработка внедрена в учебный процесс в белорусской Академии авиации и уже доказала свою эффективность. На тренажере успешно обучаются курсанты, также разработку поставляют на экспорт.
Когда мы интегрируем трехмерную модель с определенными динамическими характеристиками, с определенным типом силовой установки, количеством управляющих поверхностей. Это модель приближена к реальной летной модели. Таким образом операторы получают навыки управления. Они обучаются примерно от двух до четырех недель на данном тренажере, проходят тест. И инструктор, если видит, что оператор тест прошел успешно, уже дает допуск на проведение реальных полетов с физическим объектом.
Молодые ученые Академии наук и наших вузов действительно высоко мотивированы. Они стремятся к науке, они получают хороший базис научных знаний в вузах, приходят к нам и реализуют в виде научных программ, конечно, под руководством более старших коллег. И я должен сказать, что даже наши зарубежные коллеги, которые приезжают и посещают нас, удивляются и восхищаются высокой мотивацией, хорошим знанием английского языка, умением вести научный диалог. Все это присуще нашим молодым ученым.
Сегодня открылся и форум научной молодежи "Путь в науку". Более 300 представителей научных организаций Академии наук, вузов, магистранты и аспиранты обменяются опытом и прослушают курс лекций ведущих ученых.
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