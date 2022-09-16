Около 800 мероприятий запланировано в Минской области в День народного единства

Ко Дню народного единства готовится сфера культуры. Мероприятия пройдут во всех регионах Беларуси. Только в Минской области их запланировано около 800. Это информационные часы, диалоговые площадки, посещение памятных аллей. Можно будет попасть и на выставки детских рисунков, посвященных истории нашей страны. Мероприятие республиканского масштаба - патриотический форум "Это НАША история!" - пройдет в "Минск-Арене". Планируется, что в нем примут участие более 9 тысяч человек. Также в День народного единства запланированы авто- и велопробеги во всех регионах Беларуси.