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Около 80 представителей ветеранского актива посетили Дворец Независимости
Дворец Независимости принимал ветеранов. В канун знаковой для каждого белоруса даты - 22 июня, когда на нашу территорию напали фашистские захватчики - важно помнить о мире и суверенитете, который мы имеем сегодня.
Эмоции и впечатления гостей Дворца Независимости можно увидеть в сюжете Ольги Медведь.
Дворец Независимости посетили ветераны Беларуси: промышленники, железнодорожники, историки, педагоги. Самому старшему участнику экскурсии в августе исполнится 88 лет, несмотря на возраст, он остается ребенком войны.
Ревяко Артур - один из тех, кто возводил Бобруйск. Пришел на службу в строительную отрасль, когда население города было всего 70 тыс. человек, участвовал в возведении всей современной инфраструктуры: от квартир, школ и больниц до объектов промышленности и культуры. Накануне 22 июня ветеран вспомнил, как начиналась война.
Мне было 6 лет, когда началась война. Отец мой был военнослужащий и служил в Молдавии, поэтому первые самолеты, которые летели из-за границы сюда на Россию, на Советский Союз, мы видели. Это было ужасно. Поэтому те люди, которые сейчас нагнетают обстановку, это нелюди.
Монументальный, величественный, с национальным, присущим только нам колоритом, символ белорусского суверенитета - Дворец Независимости - посетили около 80 представителей ветеранского актива. Те, кто официально в статусе почтенного возраста, своим делом и бодростью доказывают, что молод духом.
Прикид такой выбрала специально, потому что еду к символу нашей власти. Я всегда поддерживала и поддерживаю. Весь народ видит, это наша гордость. Все белорусское, все кругом наше: вот эта сдержанность, жизнерадостность, непобедимость.
Они ежедневно следят за новостями, смотрят итоговые информационные программы, остаются в повестке сегодняшнего дня. Тот случай, когда теперь передовики разных сфер сами попали в телевизионные кадры, как накануне, например, министры иностранных дел государств - членов ОДКБ, или же неделей ранее послы разных стран, получившие верительные грамоты от Президента Беларуси Александра Лукашенко.
В галереях культового сооружения в стиле постмодернизма маршрут по протоколу. Зал торжественных церемоний встречает всех гостей, тот самый, что принимал и "нормандскую четверку". Особенно порадовались посещению этой локации ветераны из Бобруйска, ведь именно там на мебельной фабрике изготовили легендарный гарнитур. В общей сложности на экскурсии было около 10 остановок в разных интерьерах. Ажиотаж, конечно, вызвала приемная Президента. На аудиенцию не попали, но фото на память, конечно, сделали.
В Белорусском общественном объединении ветеранов более 2 млн человек. Сегодня же Дворец Независимости увидели представители ветеранского корпуса из числа руководителей предприятий и организаций Могилевской области единственного в стране клуба "Кіраўнік", а также общественники Бобруйского и Жлобинского районов.
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