Около 80 представителей ветеранского актива посетили Дворец Независимости

Дворец Независимости принимал ветеранов. В канун знаковой для каждого белоруса даты - 22 июня, когда на нашу территорию напали фашистские захватчики - важно помнить о мире и суверенитете, который мы имеем сегодня.

Эмоции и впечатления гостей Дворца Независимости можно увидеть в сюжете Ольги Медведь.

Дворец Независимости посетили ветераны Беларуси: промышленники, железнодорожники, историки, педагоги. Самому старшему участнику экскурсии в августе исполнится 88 лет, несмотря на возраст, он остается ребенком войны.

Ревяко Артур - один из тех, кто возводил Бобруйск. Пришел на службу в строительную отрасль, когда население города было всего 70 тыс. человек, участвовал в возведении всей современной инфраструктуры: от квартир, школ и больниц до объектов промышленности и культуры. Накануне 22 июня ветеран вспомнил, как начиналась война.

Мне было 6 лет, когда началась война. Отец мой был военнослужащий и служил в Молдавии, поэтому первые самолеты, которые летели из-за границы сюда на Россию, на Советский Союз, мы видели. Это было ужасно. Поэтому те люди, которые сейчас нагнетают обстановку, это нелюди. Артур Ревяко, участник ветеранского клуба "Кіраўнік" при Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей





Монументальный, величественный, с национальным, присущим только нам колоритом, символ белорусского суверенитета - Дворец Независимости - посетили около 80 представителей ветеранского актива. Те, кто официально в статусе почтенного возраста, своим делом и бодростью доказывают, что молод духом.

Прикид такой выбрала специально, потому что еду к символу нашей власти. Я всегда поддерживала и поддерживаю. Весь народ видит, это наша гордость. Все белорусское, все кругом наше: вот эта сдержанность, жизнерадостность, непобедимость. Тамара Момотова, председатель совета ветеранов ОАО "БЕЛФА"

Они ежедневно следят за новостями, смотрят итоговые информационные программы, остаются в повестке сегодняшнего дня. Тот случай, когда теперь передовики разных сфер сами попали в телевизионные кадры, как накануне, например, министры иностранных дел государств - членов ОДКБ, или же неделей ранее послы разных стран, получившие верительные грамоты от Президента Беларуси Александра Лукашенко.

В галереях культового сооружения в стиле постмодернизма маршрут по протоколу. Зал торжественных церемоний встречает всех гостей, тот самый, что принимал и "нормандскую четверку". Особенно порадовались посещению этой локации ветераны из Бобруйска, ведь именно там на мебельной фабрике изготовили легендарный гарнитур. В общей сложности на экскурсии было около 10 остановок в разных интерьерах. Ажиотаж, конечно, вызвала приемная Президента. На аудиенцию не попали, но фото на память, конечно, сделали.