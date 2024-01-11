Около 80 тыс. онкологических скринингов планируют провести в 2025 году в Беларуси

Эффективная работа трех центров по проведению исследований и увеличение количества сертифицированныхлабораторий для взятия биоматериала позволит уже в 2025 году проводить до 80тыс. онкологических скринингов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.



В Беларуси продолжается пилотный проект по внедрению программы онкологического скрининга. Он реализуется при участии ведущих онкологических клиник Минздрава и научно-исследовательских институтов Национальной академии наук Беларуси. Основная цель проекта - изучение возможности эффективного использования белорусского анализа PanTum Detect при проведении скрининга и ранней диагностики онкологических заболеваний на популяционном уровне.



"Сейчас успешно прошли сертификацию и работают два центра по проведению исследований - Витебский областной клинический онкологический диспансер и Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук. Планируется, что в ближайшие месяцы третьим центром по проведению исследований станет РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. Также проводится сертификация лабораторий для взятия биоматериала в крупных районных городах Беларуси. Эффективная работа трех центров и увеличение количества лабораторий позволит уже в следующем году проводить до 80 тыс. анализов в год", - рассказали в Минздраве.



В рамках проекта запланирован ряд научных исследований по изучению эффективности этого теста для диспансеризации онкологических пациентов. Также проектом запланированы исследования и проведение медицинского контроля сотрудников, работающих на вредных производствах. Важно, что такие исследования с применением PanTum Detect будут проводиться впервые в мировой практике.



В пресс-службе отметили, что PanTum Detect использует передовые методы обнаружения опухолей, для которых ранее не существовало эффективных скрининговых процедур - по анализу крови. Тест высокочувствителен к более чем 60 видам злокачественных опухолей на разных стадиях, а также позволяет выявлять предраковые заболевания. На сегодняшний день при разработке и внедрении программы онкоскрининга уже сертифицированы и осуществляют свою деятельность более 45 лабораторий по забору крови в Минске и всех областных городах.



Важным этапом проекта стала специально разработанная программа, благодаря которой пациент при положительном анализе безотлагательно (в течение 15 рабочих дней после получения результата) направляется на первичный прием к врачу-онкологу в государственную онкоклинику для определения локализации опухоли и подтверждения или исключения диагноза.



