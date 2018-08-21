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Около 95 % белорусских школ получили паспорта готовности к новому учебному году

В столичном регионе не имеют допуска пока всего 3 учебных заведения. В них сейчас завершается капитальный ремонт. Документы они получат не позднее 25 августа. В этом году в Минской области 1 сентября в школы придет 156 тысяч школьников. Из них 16 тысяч - первоклассники.

Кстати, сейчас спасатели проводят республиканскую акцию "В центре внимания - дети". До конца сентября специалисты посетят занятия в школах и садах и напомнят детям о правилах поведения и безопасности.

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