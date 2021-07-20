3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Около белорусско-польской границы брестские пограничники перехватили беспилотник с сигаретами
Работа наших пограничников, кстати, выстроена не только вокруг противодействия потоку мигрантов в Европу, но и, например, пресечения контрабанды. В километре от белорусско-польской границы брестские пограничники этим утром перехватили беспилотник с сигаретами. Правонарушители пытались незаконно переместить в Польшу сигареты с помощью самодельного дрона. Однако пограничный наряд с помощью радиоэлектронного ружья "Гроза-Р2" не позволил воплотить план. Личности правонарушителей устанавливаются, им грозит крупный штраф.
С начала года это уже четвертый случай на участке Брестской пограничной группы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все