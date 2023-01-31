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Около Br5,6 млрд поступило за 2022 год от плательщиков Минской области в консолидированный бюджет
От плательщиков Минской области за 2022 год поступило в консолидированный бюджет около Br5,6 млрд, передает БелТА.
"В том числе в республиканский бюджет поступило свыше Br1,7 млрд, в местные бюджеты - чуть более Br3,9 млрд", - рассказали в инспекции.
На 89,8% бюджет сформирован за счет восьми основных доходных источников: подоходного налога (26,4% в доходах консолидированного бюджета), налога на прибыль (19,6%), экологического налога (включая налог за добычу) - 12,8%, налога на добавленную стоимость (11%), акцизов (7%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале государственных и приравненных к ним организаций (6,5%), налога на недвижимость (4%), налога при упрощенной системе налогообложения (2,5%).
Фото: БелТА
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