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Около четверти школ Беларуси уже получили паспорта готовности

Всего в стране 1 сентября свои двери откроют более 3 тысяч учреждений общего среднего образования. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказала представитель Министерства образования Ирина Каржова.

Онлайн-конференция на тему: "Новый учебный год в белорусских школах".

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