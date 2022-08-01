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Около деревни Речки нашли артефакты - какие?
Артефакты второй половины первого тысячелетия нашей эры нашли в Вилейском районе. Среди них бронзовые украшения и керамический горшок, орудия труда, стеклянные бусы.
Раскопки древних курганов около деревни Речки продолжаются. Там работают археологи и волонтеры, студенты Белорусского государственного университета. За поиском исторических кладов наблюдала Елена Витко.
Эти находки - только небольшая часть того, что хранят в себе древние курганы. Они относятся ко второй половине первого тысячелетия. Таинственные насыпи прятались в лесах Вилейского района.
Керамический горшок, гребень, стеклянные бусы. Такие ценные артефакты обнаружили на этом месте. Найдены также фрагменты бронзовых украшений. Это один из них, относится к 5-7 столетию.
"Рентген" каждого культурного пласта проводят вручную. Почву практически по миллиметру снимают с помощью шпателей и кисточек. В некоторых местах используют, конечно, совки и лопаты. А иногда в ход идут даже капроновые гольфы.
Следы прошлого открываются слой за слоем. Важно не пропустить даже самый мелкий предмет. Владимир Костюк внимательно просеивает грунт через сито. Для археолога это далеко не первое "путешествие по времени".
У меня отец тоже ученый, но не археолог. Поэтому я тоже решил пойти по пути науки. История оказалась ближе. На первом курсе попал в археологическую экспедицию в деревне Ясковичи, понравилось. Это интересный процесс, когда находишь такие живые кусочки истории.
Профессиональные археологи и студенты-практиканты из БГУ, волонтеры. Экспедиция восхищает по-особенному: такие курганы в нашей стране мало исследованы.
Это специальный прибор. Называется он тахометр. Это своего рода сложный нивелир. Он с помощью лазера рассчитывает расстояния, с его помощью можно простроить 3Д-поверхность. Сейчас мы хотим снять камеру, чтобы сделать 3Д-модель этого погребения, чтобы, скажем, интерактивно представить результаты наших раскопок.
Работы около деревни Речки начались в 2019. Во время экспедиции тогда нашли первое городище. После стартовали раскопки археологического комплекса: исследовать захоронения планируют и в следующем году.
Все находки передают в лабораторию музейного дела исторического факультета. После очисток, консервации и более детального изучения они дополнят археологическую экспозицию БГУ.
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