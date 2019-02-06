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Около двух десятков гостиниц Минска могут принимать туристов по требованиям сервиса China Friendly

Все больше белорусских гостиниц готовы принимать китайских туристов по международным требованиям сервиса China Friendly. Чтобы получить такой статус, отель должен иметь китайскоязычную версию сайта, возможность коммуникации с персоналом по-китайски, специальное меню с азиатскими блюдами, китайский телеканал, а также карту города с иероглифами. Хорошим дополнением станет наличие сауны и бассейна. Уже около двух десятков гостиниц Минска могут принимать китайских туристов и выполнять требования.

В прошлом году через национальный аэропорт в Беларусь приехали 23 тысячи китайских туристов. По прогнозам, поток гостей из Поднебесной будет увеличиваться благодаря безвизовым возможностям.

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