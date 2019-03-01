Около двух тысяч человек воспользовались возможностью задать свой вопрос Президенту, приняв участие в акции Белорусского телеграфного агентства. На протяжении двух суток через онлайн-сервис и аккаунты в соцсетях наши коллеги из БелТА принимали электронные письма со злободневным и волнующим белорусов. Среди самых популярных тем - трудоустройство, ЖКХ, медицина, образование, внешняя политика и противодействие коррупции. Больше всего обращений от жителей Минска, затем идут Гомельская, Минская и Брестская области.