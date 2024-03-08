ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Около полутысячи девушек со всех уголков Беларуси по традиции встретили 8 Марта "Красивым забегом"

По-спортивному празднично было сегодня и у столичной "Чижовка-Арены". Здесь около полутысячи девушек со всех уголков Беларуси по традиции встретили 8 Марта "Красивым забегом".

И сделали это очень креативно и со вкусом. И, конечно, что важно - каждая из участниц уже победительница, ведь для них главное - встретить праздник весны активно и интересно.

"Красивый забег" состоялся уже в восьмой раз. На финише каждую девушку ожидала стилизованная медаль, цветы, а также объятья и поздравления от близких.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все