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Около полутысячи девушек со всех уголков Беларуси по традиции встретили 8 Марта "Красивым забегом"
По-спортивному празднично было сегодня и у столичной "Чижовка-Арены". Здесь около полутысячи девушек со всех уголков Беларуси по традиции встретили 8 Марта "Красивым забегом".
И сделали это очень креативно и со вкусом. И, конечно, что важно - каждая из участниц уже победительница, ведь для них главное - встретить праздник весны активно и интересно.
"Красивый забег" состоялся уже в восьмой раз. На финише каждую девушку ожидала стилизованная медаль, цветы, а также объятья и поздравления от близких.
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