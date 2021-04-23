Около сорока машин приняли участие в автопробеге в память о чернобыльской трагедии

В канун чернобыльской трагедии сегодня в Буда-Кошелевском районе стартовал автопробег в память о ликвидаторах аварии и захороненных деревнях. Местные жители составили 40-километровый маршрут и в автоколонне проехали по знаковым местам. Участие в акции приняли около сорока машин. Стартовали от центральной площади райцентра, а первую остановку сделали у мемориального камня на границе с Чечерским районом. Здесь участники акции возложили живые цветы.



В целом памятную авто- и велоэстафету поддержат в пяти районах Гомельской области. 24 апреля из Минска участники автопробега отправятся в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.



