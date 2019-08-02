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Около сотни детей из Китая отдохнут на Нарочи в "Зубренке"

На оздоровление выделено около 387-ми тысяч белорусских рублей из резервного фонда Президента Беларуси. Соответствующее распоряжение накануне подписал Александр Лукашенко. Это станет еще одним значимым мероприятием в рамках Года образования Беларуси в Китае.

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