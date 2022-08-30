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Около сотни военнослужащих Вооруженных Сил Беларуси отмечены госнаградами
За значимые заслуги в воинской службе и высокий профессионализм. Указом Президента ряд военнослужащих Вооруженных сил отмечен госнаградами.И сегодня в торжественной обстановке по поручению главы государства их вручил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
В указе о награждении, который подписал Президент, около сотни фамилий. Не отметить тех, кто образцово исполнял свои служебные обязанности, глава государства просто не мог. Жить в мирной и безопасной стране - сегодня это безусловная ценность для белорусов и большая редкость в мире. Вспоминаем события двухлетней давности, когда в 2020-м нашу страну пытались буквально разорвать на части. Белорусы планам западных марионеток реализоваться не дали, потому что имеем свою сильную власть. И, безусловно, надежных защитников в лице людей в погонах.
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