Около сотни военнослужащих Вооруженных Сил Беларуси отмечены госнаградами

В указе о награждении, который подписал Президент, около сотни фамилий. Не отметить тех, кто образцово исполнял свои служебные обязанности, глава государства просто не мог. Жить в мирной и безопасной стране - сегодня это безусловная ценность для белорусов и большая редкость в мире. Вспоминаем события двухлетней давности, когда в 2020-м нашу страну пытались буквально разорвать на части. Белорусы планам западных марионеток реализоваться не дали, потому что имеем свою сильную власть. И, безусловно, надежных защитников в лице людей в погонах.