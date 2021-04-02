Около 100 объектов социальной инфраструктуры построят и реконструируют в Беларуси в этом году

Инвестиции в образование и оздоровление. Около ста объектов социальной инфраструктуры построят и реконструируют в Беларуси согласно инвестпрограмме на этот год. При поддержке государства, например, в Орше появится поликлиника, а в Островце - автовокзал. Что касается сферы образования, то здесь целый список нужных людям объектов. Где они появятся, детально расскажет Елена Витко.





Школу на 720 мест строят в Столбцах

Вместо школьного звонка в этих учебных классах пока звуки перфоратора. Строительный экватор преодолели: в некоторых кабинетах идет внутренняя отделка, половина фасада уже с утеплением, а кровля есть на всей школе.

Александр Цивако, зампредседателя Столбцовского райсполкома:

"Школа состоит из пяти корпусов. Часть А - это входная группа, второй этаж - гимнастический зал. Правая часть - это бассейн, левая - это столовая на 240 мест, а второй этаж - спортивный зал. Также школа оснащена кабинетами для медицинского обслуживания. Г и Д - это учебные корпуса. Первые, начальные классы будут иметь отдельные входы".

Завершить строительство планируют в июле. А в День знаний состоится первая встреча со школьниками. В нарядных платьях и строгих костюмах сюда придут 720 учеников.

Нужная инфраструктура - в шаговой доступности

Людмила Стонько, начальник управления по образованию, спорту и туризму Столбцовского райсполкома:

"Для города это, конечно, долгожданное событие, потому что в городе только три учреждения среднего образования: две общеобразовательные школы и одна гимназия. Данный район очень быстро строится, заселяется очень много молодых семей, многодетных семей. В микрорайоне недавно мы также построили детсад на 230 мест, поэтому это удобно. В шаговой доступности и детский сад, и школа".

Для молодой мамы Татьяны Роман это не просто удобство, а дополнительная уверенность в безопасности ребенка. Маршрут будущего первоклассника - пятилетнего Максима - считай, не изменится.

Татьяна Роман, жительница г. Столбцы:

"Я уверена, что в 4-й школе, оборудованной по последнему слову техники, каждому ребенку найдется занятие по душе. Для меня важно наличие бассейна, тренажерного зала для физического развития ребенка. А также лингафонного кабинета, что поспособствует изучению иностранных языков".

В инвестиционной программе более ста объектов

Строительство новой школы стало возможным благодаря поддержке государства. Развитие социальной инфраструктуры в приоритете, поэтому средства на возведение нужных людям объектов уже заложены в инвестиционную программу на 2021 год. Более 660 млн руб. направят на финансирование строительства и реконструкцию порядка ста социальных объектов по всей стране.

Среди них и дошкольное учреждение в поселке Дружный Пуховичского района.

Новый детский сад рассчитан на 230 мест. И первых воспитанников он примет уже в сентябре. Для детей предусмотрен музыкальный зал и экологическая комната, мелкую моторику и логическое мышление будут развивать во время лего-конструирования, а тренировать силу и укреплять здоровье в бассейне.

Татьяна Озалинь, заведующий детским садом в п. Дружный:

"Прежде всего мы прорабатываем кадровые вопросы, это для нас очень важно. Далее мы прорабатываем вопрос о том, что внутренняя организация всех помещений должна удивлять малышей, стимулировать к активной деятельности. Но не только малышей - педагогов, родителей".

Анна Скорая, начальник управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполком:

"К примеру, если в маленьком населенном пункте нет инфраструктуры, то какая молодая семья будет задерживаться? Редко какая останется. А при наличии инфраструктуры - детских садов, школ - у семьи будет возможность задержаться здесь".

В Дружном есть все необходимое. Молодые мамы, конечно, всегда найдут тему для разговора. Но беседы о строительстве сейчас преобладают.

Социальная инфраструктура в приоритете государства